Francúzsko musí odškodniť rodičov, ktorých dcéra ušla do Sýrie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 26. apríla (TASR) - Francúzsky štát musí odškodniť rodičov 17-ročnej tínedžerky, ktorej sa podarilo ujsť do Sýrie napriek tomu, že bola ohlásená ako nezvestná.Najvyšší francúzsky správny súd dnes rozhodol, že štát musí rodičom dievčaťa uhradiť 15.000 eur.Tínedžerka prešla v novembri 2013 cez kontroly na medzinárodnom letisku Paríž-Orly a letecky odcestovala do Istanbulu, aj keď ju už v júni ohlásili ako nezvestnú. Z Istanbulu sa dievča potom presunulo do oblastí Sýrie zmietaných občianskou vojnou.Francúzsko nedávno sprísnilo podmienky pre opustenie krajiny neplnoletých osôb, aby jednoduchšie mohlo zabrániť cestám zradikalizovaných mladých ľudí do oblastí ovládaných islamistami. Od januára musia maloleté osoby, ktoré cestujú bez sprievodu dospelých, predložiť písomný súhlas zodpovedného za ich výchovu s opustením francúzskeho územia.