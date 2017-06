Francúzsko musí ušetriť 8 miliárd eur, inak nesplní rozpočtové ciele

Na snímke francúzsky premiér Édouard Philippe Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 29. júna (TASR) - Francúzsko bude musieť tento rok ušetriť v rozpočte okolo 8 až 9 miliárd eur, ak má splniť tohtoročný cieľ a dostať deficit štátneho rozpočtu pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to dnes Národný audítorský úrad.Úrad oznámil, že ak vládarozpočtový deficit by mohol tento rok dosiahnuť 3,2 % HDP. Francúzsko pritom v apríli, teda krátko pred víťazstvom Emmanuela Macrona v prezidentských voľbách, prisľúbilo Európskej komisii, že tohtoročný rozpočtový schodok dosiahne 2,8 % HDP. Ak sa tento cieľ podarí Francúzsku splniť, prvýkrát od roku 2007 dostane rozpočtový deficit pod 3 % HDP. Ešte dôležitejšie je, že krajina tak splní rozpočtové kritériá Európskej únie.Stlačenie rozpočtového schodku pod 3 % HDP chce splniť aj nový francúzsky premiér Edouard Philippe. Podľa neho je rozsah nevyhnutných škrtov naozaj veľký a Francúzi si to musia uvedomiť.povedal premiér.Zároveň prisľúbil, že očakávaný rozpočtový schodok sa nebude snažiť docieliť prostredníctvom zvyšovania daní, ale prostredníctvom nižších výdavkov. Philippe nenaznačil, v akých oblastiach plánuje škrtať, dodal však, že viac v tomto smere oznámi na budúci týždeň.