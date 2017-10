Francúzsko neuzná jednostranné vyhlásenie nezávislosti Katalánska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 9. októbra (TASR) - Francúzsko neuzná Katalánsko, ak tento španielsky región jednostranne vyhlási nezávislosť, uviedla dnes francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová.povedala Loiseauová pre tamojšiu spravodajskú stanicu Cnews. Píše o tom agentúra Reuters.Katalánsko, ktoré má svoj vlastný jazyk i kultúru a riadi ho separatistická regionálna vláda, uskutočnilo 1. októbra referendum o odtrhnutí sa od Španielska, a to aj napriek tomu, že španielsky ústavný súd tento plebiscit nepovolil.tvrdí Loiseauová.Unáhlené rozhodnutie uznať suverenitu po takomto jednostrannom vyhlásení by podľa ministerky bolo zo strany Paríža nezodpovedné.zakončila.Predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont by mal v utorok predstúpiť pred poslancov katalánskeho parlamentu a predniesť prejav k súčasnej politickej situácii.Puigdemontov prejav je jeho jediným bodom. Opozícia sa preto obáva, že parlament, v ktorom majú väčšinu strany brojace za odštiepenie sa Katalánska, vyhlásenie o nezávislosti na tomto zasadnutí prijme.