Francúzsko nezdolalo Luxembursko prvýkrát od roku 1914

Hlavný tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toulouse 4. septembra (TASR) - Až do nedele bolo najväčšie prekvapenie v A-skupine kvalifikácie o postup na futbalové majstrovstvá sveta 2018 do Ruska prehra Holandska s Bulharskom. Zmenilo to Francúzsko, ktoré na domácom trávniku v Toulouse iba remizovalo s Luxemburskom 0:0. V stretnutí týchto dvoch krajín sa nezrodilo víťazstvo favorita premiérovo od februára 1914, keď bol ešte nažive František Ferdinand d'Este a Charles de Gaulle bol dvadsiatnik.povedal francúzsky tréner Didier Deschamps pre TF1. Jeho zverenci mali proti 136. tímu rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 76-percentné držanie lopty, vystrelili 34 pokusov a dva razy trafili žrď, nedali však gól.Napriek tomu sú na čele tabuľky o bod pred Švédskom, ktoré triumfovalo 4:0 v Bielorusku. Holandsko na treťom mieste zaostáva za lídrom o štyri body po tom, ako odčinilo zakopnutie z Bulharska a súpera zdolalo na vlastnom štadióne 3:1. Luxembursko dosiahlo v predchádzajúcom kole zatiaľ svoje jediné víťazstvo v tomto kvalifikačnom cykle, keď si doma poradilo s Bieloruskom 1:0.Teraz má na konte ďalší výsledok, ktorý v krajine outsidera označujú za historický.vyhlásil luxemburský kouč Luc Holtz.Hrdinom jeho mužstva bol brankár Jonathan Joubert, ktorý za 90 minút odolal 34 streleckým pokusom hviezdnych hráčov Antoinea Griezmanna, Kyliana Mbappeho, Oliviera Girouda, Alexandrea Lacazettea, Thomasa Lemara, Paula Pogbu, Kingsleyho Comana či Nabila Fekira.dodal Joubert na stránke FIFA.