Francúzsko očakáva nižší rozpočtový deficit

Pohľad na hlavné mesto Francúzska - Paríž Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 19. septembra (TASR) - Francúzske verejné financie profitujú z aktuálneho oživenia domácej ekonomiky. Vláda počíta z dôvodu rýchleho rastu s nižším rozpočtovým deficitom.Schodok verejných financií by mal tento rok dosiahnuť 2,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) a budúci rok by mal klesnúť na 2,6 % HDP, uviedol francúzsky minister financií Bruno Le Maire v rozhovore pre televíziu France 2. Vláda doteraz očakávala v roku 2017 deficit vo výške 3 % HDP a v roku 2018 na úrovni 2,7 % HDP.uviedol Le Maire. Schodok by sa tak mal opäť dostať pod strop na deficit stanovený maastrichtskými kritériami na úrovni 3 % HDP. V minulých rokoch Francúzsko tento strop pravidelne prekračovalo. Le Maire okrem toho ohlásil pre rok 2018 úspory verejných výdavkov vo výške až 16 miliárd eur.Francúzky HDP sa v prvých dvoch štvrťrokoch tohto roka a v poslednom štvrťroku vlaňajška medzikvartálne zvýšil vždy o 0,5 %.