Francúzsko odsúdilo americké sankcie voči firmám obchodujúcim s Iránom

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. mája (TASR) - Francúzsko odsúdilo ako "neprijateľný" krok Spojených štátov opätovne zaviesť sankcie na spoločnosti, ktoré obchodujú s Iránom. Táto americká iniciatíva nasledovala po tom, ako sa USA pred niekoľkými dňami rozhodli odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom.Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že európske spoločnosti by nemali platiť za rozhodnutie Washingtonu, informovala v piatok stanica BBC.Spojené štáty tvrdia, že firmy majú šesť mesiacov na to, aby zastavili obchodovanie s Teheránom, pričom pod hrozbou sankcií nesmú uzatvárať nové kontrakty. Le Drian v rozhovore pre denník Le Parisien uviedol:Le Drian ďalej povedal, že záväzky iných partnerov voči iránskej dohode by sa mali rešpektovať. Šéf francúzskej diplomacie dodal, že následky rozhodnutia Američanov sú už cítiť na stúpajúcich cenách ropy a zvýšení politickej neistoty na Blízkom východe. Francúzsko, Británia a Nemecko vyhlásili, že budú s Iránom spolupracovať na záchrane dohody.Od dosiahnutia tejto dohody z roku 2015 podpísalo s Iránom kontrakty za miliardy dolárov množstvo francúzskych firiem vrátane značiek Airbus, Total, Renault či Peugeot. Tie však budú musieť do novembra svoje investície v Iráne ukončiť, inak budú čeliť sankciám zo strany Spojených štátov.