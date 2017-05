Francúzsko opäť čelí problémom s nedostatkom benzínu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 31. mája (TASR) - Francúzski vodiči kamiónov prepravujúcich nebezpečný náklad - vrátane pohonných látok - sú od minulého piatka v štrajku, ktorým žiadajú začatie rokovaní o svojich pracovných podmienkach.Protest má najvážnejšie dôsledky v departemente Ile-de-France, teda v metropolitnej oblasti Paríža, kde pred viacerými skladmi pohonných látok vznikli zátarasy brániace prejazdu nákladných áut.Podľa Francúzskeho združenia ropného priemyslu (UFIP) štrajk zatiaľ nespôsobuje závažný nedostatok pohonných hmôt na čerpacích staniciach. Týždenník Le Point však dnes na svojej webovej stránke napísal, že niektoré čerpacie stanice začínajú mať problémy so zásobovaním.Kým UFIP informoval, že z celkového počtu 11.000 čerpacích staníc vo Francúzsku nemá pohonné hmotyodborová organizácia CGT tvrdí, že bez pohonných hmôt v Ile-de-France je viac ako 180 čerpacích staníc.Ešte vyššie počty uvádza mobilná aplikácia mon-essence.fr, vychádzajúca z údajov od samotných vodičov. Podľa nej malo v utorok podvečer kvôli nedostatku pohonných látok obmedzenú prevádzku 550 čerpacích staníc v Ile-de-France. V tomto regióne, ktorý je štrajkom postihnutý najviac, má až 40 percent čerpacích staníc problém so zásobovaním pohonnými hmotami, uvádza mon-essence.fr.Pokračovanie štrajku by mohlo súčasný stav ešte zhoršiť, poznamenal Le Point.Podobnú situáciu zažilo Francúzsko aj vlani, keď koncom mája štrajkovali zamestnanci rafinérií a skladov pohonných hmôt.