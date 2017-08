FRANCÚZSKO: Panda veľká porodila dvojičky, jedno z mláďat zahynulo

Na snímke z 4. augusta 2017 veterinár drží pandie mláďa, ktoré sa narodilo samičke Chuan Chuan v zoologickej záhrade vo francúzskom Saint-Aignan-sur-Cher. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 5. augusta (TASR) - Z Číny privezená panda veľká porodila v piatok v zoologickej záhrade Beauval v strednej časti Francúzska dve mláďatá. Ide o vôbec prvé pandy, ktoré sa narodili na území Francúzska. Prvorodené mláďa však krátko po narodení zahynulo, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie vedenia zoo.Samička Chuan Chuan zapožičaná francúzskej zoo na desať rokov bola v uplynulých dňoch pod drobnohľadom, pričom pri pôrode jej asistoval tím veterinárov a tiež dvaja čínski špecialisti.Zoo uviedla, že Chuan Chuan bola počas pôrodu pokojná. K narodeniu oboch malých pánd však došlo krátko (len približne 14 minút) po sebe a matka po druhom pôrode presunula svoju pozornosť na druhé mláďa. To bolo omnoho silnejšie a zdravšie než jeho skôr narodené dvojča, ktoré podľa vyjadrenia zoo zahynulo po necelých dvoch hodinách od pôrodu.Pandy žijúce vo voľnej prírode zvyčajne porodia len jedno mláďa. To je po narodení ružové, slepé, takmer bez srsti a obvykle váži ledva 120 gramov, takže je neporovnateľne ľahšie od svojej matky, ktorá môže mať až do 125 kilogramov.Pandia samička Chuan Chuan a samček Jüan C', ktorých mená je možné voľne preložiť ako "radosť" a "bucľatý", prišli do Francúzska z Číny v roku 2012 a v krajine by mali ostať až do roku 2022. Ich spoločný potomok bude vo Francúzsku v súlade s dohodou s Pekingom do veku dvoch či troch rokov a následne sa vráti nazad do Číny.Pôrody pánd zvyknú byť sledované pomerne bedlivo, ide totiž o dosť zriedkavé zvieratá. Vo voľnej prírode žije v Číne zhruba 1800 pánd, zatiaľ čo v zajatí ich je na celom svete len asi 400, priblížila agentúra AP.