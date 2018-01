Francúzsko plánuje pokutovať užívateľov marihuany priamo na ulici

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 25. januára (TASR) - Užívanie marihuany bude v uliciach Francúzska už čoskoro postihované pokutami vydávanými príslušníkmi polície priamo na mieste. Oznámil to vo štvrtok francúzsky minister vnútra Gérard Collomb.Ako v tejto súvislosti doplnila agentúra Reuters, Francúzsko patrí v súčasnosti ku krajinám v Európe s najväčším počtom mladistvých užívateľov drog.Collomb priblížil, že návrh zákona pôjde v nasledujúcich týždňoch na prerokovanie do parlamentu. Daným návrhom dochádza k naplneniu predvolebných sľubov prezidenta Emmanuela Macrona. Pokutovanie užívateľov marihuany priamo na mieste môže podľa Macrona odrádzať občanov od drobnej kriminality, ktorá často ostane bez potrestania v dôsledku preťaženého a zdĺhavého súdneho systému.Počet tínedžerov vo veku 15 a 16 rokov, ktorí sa priznali k užitiu kanabisu, je vo Francúzsku najvyšší spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v roku 2015 uskutočnilo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA).vysvetlil Collomb pre rozhlasovú stanicu Europe 1. Príslušníci francúzskej polície by v dohľadnom čase mali dostať mobilné telefóny a tablety s tým, že táto technológia im umožní vydávanie okamžitých pokút, dodal minister.Výška takéhoto typu okamžitej pokuty doposiaľ stanovená nebola, podľa niektorých zdrojov by sa mohla pohybovať v rozpätí 150-200 eur.