Francúzsko pohrozilo bojkotom ZOH 2018 z bezpečnostných dôvodov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. septembra (TASR) - Francúzsko bude bojkotovať budúcoročné zimné olympijské hry v juhokórejskom Pchjongčchangu, ak sa bude ďalej zvyšovať napätie na Kórejskom polostrove. Vyhlásila to vo štvrtok francúzska ministerka športu Laura Flesselová-Colovicová, ktorú cituje agentúra DPA." povedala Flesselová-Colovicová s tým, že je v úzkom kontakte s francúzskym rezortom zahraničných vecí.Jej stanovisko je prvým verejným vyjadrením možného bojkotu zimných olympijských hier v Pchjongčchangu zo strany konkrétnej krajiny pre pretrvávajúce napätie na Kórejskom polostrove.Nedávne skúšky jadrových bômb a balistických rakiet KĽDR sú i predmetom medzinárodnej rozpravy na zasadaní Valného zhromaždenia OSN, ktoré práve prebieha v New Yorku. Juhokórejský prezident Mun Če-in vo štvrtok povedal, že severokórejské provokácie sú "krajne odsúdeniahodné".Budúcoročné zimné olympijské hry sú naplánované na 9.-25. februára, pričom ich dejisko Pchjongčchang leží menej než 100 kilometrov od severokórejských hraníc.Predseda Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach tento mesiac vyhlásil, že neexistuje "ani náznak" toho, že by konanie hier bolo ohrozené. Dodal, že dúfa v diplomatické riešenie situácie v danom regióne.