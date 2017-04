Francúzsko prijalo opatrenia proti kybernetickým útokom počas volieb

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 21. apríla (TASR) - Francúzska vláda prijala všetky potrebné opatrenia na to, aby zaručila bezpečnosť oficiálnych počítačových sietí, ktoré zaistia spracovanie výsledkov oboch kôl prezidentských volieb z 23. apríla a 7. mája. Uviedol to vo štvrtok riaditeľ Národnej agentúry pre bezpečnosť informačných systémov (ANSSI) Guillaume Poupard.Podľa jeho slov tieto stránky odolajú všetkým možným pirátskym útokom.spresnil riaditeľ ANSSI v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter.Poupard v tejto súvislosti pripomenul, že agentúra upovedomila všetkých prezidentských kandidátov o rizikách kybernetických útokov. Zároveň upozornil, že hakerské útoky, ktorým vo februári čelil centristický nezávislý kandidát na prezidenta Emmanuel MacronÚradujúci prezident Francois Hollande dal ešte začiatkom marca podnet na mobilizáciu všetkých potrebných štátnych prostriedkov na to, aby sa predišlo kybernetickým hrozbám zacieleným na sčítavanie hlasov v prezidentských voľbách.Po vlaňajších novembrových počítačových útokoch, ktoré poznačili predvolebnú kampaň v Spojených štátoch, a na základe dezinformačných kampaní na sociálnych sieťach francúzske bezpečnostné zložky usporiadali viacero stretnutí s informačnými tímami všetkých kandidátov na prezidentský úrad. Zámerom bolo upozorniť ich na možné riziká a donútiť ich prijať nevyhnutné preventívne a ochranné opatrenia v počítačovej oblasti.