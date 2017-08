Francúzsko prisľúbilo Iraku pomoc pri obnove krajiny

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 26. augusta (TASR) - Francúzsko sa zaviazalo, že pomôže Iraku pri obnove krajiny a uzmierovaní tamojšieho obyvateľstva, ktoré sa postupne dostáva z vojnového konfliktu s tzv. Islamským štátom (IS). Vyhlásil to dnes v Bagdade francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, ktorého cituje agentúra Reuters.Šéf francúzskej diplomacie to uviedol na spoločnej tlačovej konferencii so svojím irackým náprotivkom Ibráhímom Džaafarím a francúzskou ministerkou obrany Florence Parlyovou po rokovaní s irackými činiteľmi.Francúzsko je hlavným partnerom vojenskej koalície, ktorá pod americkým velením pomáha Bagdadu v boji proti militantom z IS. Tí v roku 2014 obsadili značné územia v Iraku a Sýrii.Koalícia poskytla kľúčovú vzdušnú aj pozemnú podporu irackým vládnym silám počas deväťmesačnej operácie zameranej na opätovné dobytie mesta Mósul, hlavnej bašty džihádistov v Iraku.Získanie tohto mesta v júli znamenalo de facto zánik "kalifátu" vyhláseného vodcom IS abú Bakrom Baghdádím. Iracké sily sú blízko prevzatia kontroly aj nad mestom Tal Afar. Mesto je jedným z posledných útočísk IS v krajine."Hoci náš spoločný boj proti IS ešte nie je ukončený, začína sa fáza stabilizácie a obnovy. Fáza mieru," vyhlásil Le Drian. Francúzsko koncom roka poskytne Iraku pôžičku 430 miliónov eur, uviedli francúzske diplomatické zdroje.Francúzski ministri sa majú stretnúť aj s vodcami irackých Kurdov v meste Arbíl, metropole kurdskej autonómnej oblasti. Jej polovojenské oddiely péšmarga zohrali dôležitú úlohu v bojoch proti džihádistom z IS.Paríž a iné západné vlády sa však obávajú, že septembrové referendum o nezávislosti irackého Kurdistanu by mohlo rozdúchať nový konflikt s Bagdadom a susednými štátmi, kde žije veľká kurdská komunita - najmä Iránom a Tureckom.Podľa diplomatických zdrojov predložia Le Drian a Parlyová predsedovi kurdskej regionálnej vlády Masúdovi Barzánímu postoj Paríža v prospech autonómneho Kurdistanu, ktorý by mal zostať súčasťou irackého štátu.