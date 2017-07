Francúzsko urýchli udeľovanie víz pre turistov z Ruska, Indie a Ázie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 26. júla (TASR) - Francúzsko v rámci podpory cestovného ruchu urýchli proces udeľovania turistických víz pre občanov Ruska, Indie a ďalších šiestich krajín Ázie. Oznámil to dnes francúzsky premiér Édouard Philippe s tým, že lehota na udelenie víz turistom z týchto krajín bude po novom 48 hodín.Francúzsko zažilo v roku 2016 výrazný pokles turistov v dôsledku teroristických útokov v Paríži a Nice. V tomto kalendárnom roku však čísla v oblasti turistického ruchu začali znova narastať, uviedla agentúra Reuters.Občania Ruska, Indie, Thajska, Filipín, Kambodže, Laosu, Mjanmarska a Indonézie nebudú od 1. novembra na turistické víza do Francúzska viac čakať v priemere desať dní a počas turistickej sezóny ešte viac, ale iba 48 hodín.Toto opatrenie sa už teraz vzťahuje na niekoľko ďalších štátov vrátane Kataru. Od nadchádzajúceho roka by malo platiť aj pre Saudskú Arábiu a Vietnam, pokiaľ to dovolia zmeny v procedúrach udeľovania víz do EÚ pre tieto štáty, dodal Reuters.Francúzska vláda ďalej oznámila, že zabezpečí posilnenie personálu na letiskách, aby sa čakacia lehota pri pasových kontrolách obmedzila na maximálne 30 minút pre občanov EÚ a 45 minút pre cestujúcich z krajín mimo Únie.Cestovný ruch vytvára viac než sedem percent francúzskeho HDP a dáva prácu okolo dvom miliónom Francúzov.