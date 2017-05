Francúzsko varovalo občanov, ktorí sa pridajú k Islamskému štátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 31. mája (TASR) - Nová francúzska vláda nepriamo varovala, že občania krajiny, ktorí sa stanú bojovníkmi džihádistickej skupiny Islamský štát (IS), môžu byť zabití.Hovorca vlády Christophe Castaner dnes po príslušnej otázke odmietol potvrdiť alebo poprieť správu denníka Wall Street Journal (WSJ), podľa ktorej francúzske špeciálne jednotky podnikajú v Iraku cielené operácie proti francúzskym militantom z IS.citovala Castanera agentúra AP.Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý nastúpil do funkcie 14. mája, označil zničenie IS za čelnú prioritu.WSJ s odvolaním sa na príslušníkov irackých bezpečnostných síl a súčasných i bývalých francúzskych činiteľov tento týždeň informoval, že francúzske špeciálne jednotky si najali irackých vojakov na vypátranie a zabitie francúzskych občanov, ktorí sa dostali na vyššie pozície v IS.