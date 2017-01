Francúzsko vlani znížilo rozpočtový deficit viac než plánovalo

Bez popisu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. januára (TASR) - Francúzsku sa vlani podarilo znížiť rozpočtový schodok viac, než plánovalo, uviedol minister financií Michel Sapin.Podľa Sapina deficit v roku 2016 klesol na 68,98 miliardy eur, pričom vláda počítala v zákone o rozpočte so schodkom 69,9 miliardy eur. Sapin to označil za veľmi dobrý výsledok. V roku 2015 dosiahol deficit francúzskeho rozpočtu 70,5 miliardy eur. Podľa odhadov by vlaňajší schodok mal byť nižší než 3,3 % hrubého domáceho produktu, povedal Sapin.Európsky Pakt stability a rastu stanovuje strop schodku verejných financií na 3 % HDP. Európska komisia (EK) dala v roku 2015 Francúzsku o dva roky viac, aby znížilo svoj deficit pod stanovený strop. Vláda však musela prisľúbiť realizáciu štrukturálnych reforiem.