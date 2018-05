Francúzsko vyhralo nad Bieloruskom, rozhodla efektivita

Hráči Francúzska, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina (Kodaň):



Francúzsko - Bielorusko 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)



Góly: 4. Fleury (S. Da Costa, Rech), 14. S. Da Costa (Janil), 39. Lamperier (Claireaux, Hecquefeuille), 43. Manavian (S. Da Costa, Fleury), 48. Guttig (Perret), 58. Perret (LeClerc, Hecquefeuille) - 20. Pavlovič (Razvadovskij, Vorobej), 55. Vorobej (Platt, Korobov). Rozhodcovia: Gouin (Kan.), Lemelin (Rak.) – Fluri (Švaj.), Suominen (Fín.), vylúčení 5:8 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 6529 divákov.



Francúzsko: Hardy - Manavian, Auvitu, Hecquefeuille, Chakiachvili, Gallet, Janil, Raux - S. Da Costa, Fleury, Rech - Guttig, T. Da Costa, Treille - Lamperier, Texier, Claireaux - LeClerc, Ritz, Perret - Douay



Bielorusko: Kulbakov (14. Karnauchov) - Chenkel, Lisovec, Korobov, Falkovskij, Vorobej, Denisov, Djukov, Levša – Linglet, Šarangovič, Pavlovič – Platt, Kovyršin, Gavrus – Drozd, Kitarov, Demkov – Kisly, Razvadovskij, Suško.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 5. mája (TASR) - Hokejisti Francúzska si na MS v Dánsku pripísali na konto prvé víťazstvo. V druhom vystúpení v kodanskej A-skupine zvíťazili nad Bieloruskom 6:2 a do tabuľky si pripísali dôležité tri body. Bielorusi sú zatiaľ po dvoch dueloch bez bodového zisku.Oba tímy čaká deň voľna, Bielorusko sa najbližšie predstaví v pondelok 7. mája o 16.15 h proti Rusku, Francúzi nastúpia v ten istý deň o 20.15 h proti Švédom.Bielorusi začali lepšie, prvú veľkú šancu mal Kitarov, ale strelu spomedzi kruhov namieril len do brankára. Na druhej strane vyšiel v 4. minúte Francúzom protiútok, ktorý zakončil presne Fleury. Bielorusi sa snažili o vyrovnanie, tlačili sa do zakončenia, ale žulovití Francúzi dobre bránili a šesť minút pred koncom tretiny opäť udreli. Presadila sa ich najjagavejšia hviezda Stéphane Da Costa, ktorý svojím gólom vyhnal z bránky Kulbakova. Jeho náhradník Karnauchov sa mohol tešiť v závere tretiny, keď v presilovke znížil Pavlovič. V druhej tretine Bielorusi pridali, otvorili hru, najmä ich prvý útok neustále hrozil.V oslabení mohol vyrovnať Razvadovskij, ale jeho nájazd Hardy kryl. V závere druhého dejstva však nechali pred bránkou voľného Lamperiera a ten opäť vrátil Francúzom dvojgólové vedenie. V tretej dvadsaťminútovke napokon zavŕšili ich triumf obranca Manavian a útočníci Guttig a Perret, Bielorusi upravili skóre zásluhou Vorobeja.