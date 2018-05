Francúzsko zavádza sankcie v spojitosti s chemickými zbraňami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. mája (TASR) - Francúzska vláda zavádza nové sankcie voči jednotlivcom a spoločnostiam podozrivým z napomáhania sýrskemu programu chemických zbraní. Oznámili to v piatok francúzske ministerstvá financií a zahraničných vecí, informuje agentúra AP.Sankcie zahŕňajú zmrazenie účtov troch jednotlivcov a deviatich spoločností spolupracujúcich so Sýrske vedecko-výskumným centrom, obviňovaným z výroby chemických zbraní pre vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Francúzsko tvrdí, že spoločnosti z viacerých krajín dodávajú materiál na výrobu chemických zbraní vrátane sarínu.Vo Francúzsku sa v piatok koná stretnutie vysokopostavených diplomatov zamerané na vznik nového orgánu, ktorý by lepšie identifikoval a trestal tých, čo používajú chemické zbrane.Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v stredu potvrdila, že pri februárovom útoku v sýrskom meste Sarákib ležiacom v provincii Idlib bol pravdepodobne použitý chlór. Neuviedla však, ktorá zo strán konfliktu v Sýrií tento jedovatý plyn použila. Prieskumná misia OPCW dospela k záveru, že vo štvrti Talíl v Sarákibe boli 4. februára použité nádoby naplnené chlórovým plynom, ktorý sa z nich uvoľnil v dôsledku mechanického nárazu.