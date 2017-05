Francúzsko zdolali Švajčiarov, v nájazdoch rozhodol da Costa

Francúzsky hokejista Yohann Auvitu (uprostred) sa teší po góle so spoluhráčmi Laurentom Meunierom (vľavo) a Jordannom Perretom v zápase základnej B-skupiny Švajčiarsko - Francúzsko na MS v ľadovom hokeji v Paríži 9. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Švajčiarsko - Francúzsko 3:4 pp a sn (0:1, 2:0, 1:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 22. Praplan (Hollenstein, Loeffel), 24. Praplan (Hollenstein, Haas), 54. Ambühl (Suter, Untersander) – 3. Auvitu (Perret), 44. S. da Costa (Auvitu), 56. Rech (Meunier), rozh. nájazd S. da Costa. Rozhodcovia: Odinš (Lot.), Öhlund (Švéd.) – Kohlmüller (Nem.), Suominen (Fín.), vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 6747 divákov.



Švajčiarsko: Genoni - Diaz, Furrer, Untersander, Kukan, Loeffel, Genazzi, Marti - Brunner, Ambühl, Bodenmann - Praplan, Haas, Hollenstein - Suter, Richard, Malgin - Rüfenacht, Almond, Schäppi - Herzog



Francúzsko: Huet - Auvitu, Hecquefeuille, Manavian, Besch, Dame-Malka, Janil, Raux - Rech, Bellemare, Roussel - Fleury, S. da Costa, S. Treille - Perret, Meunier, Douay - Lamperier, Ritz, Claireaux - T. da Costa



Tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 3 3 0 0 0 17:3 9

2. Švajčiarsko 3 1 1 1 0 11:8 6

3. Nórsko 3 2 0 0 1 8:6 6

4. Francúzsko 3 1 1 0 1 11:7 5

-----------------------------------------

5. Česko 3 1 1 0 1 11:8 5

6. Fínsko 3 1 0 1 1 7:11 4

7. Slovinsko 3 0 0 1 2 7:17 1

8. Bielorusko 3 0 0 0 3 3:15 0



Paríž 9. mája (TASR) - Francúzski hokejisti zdolali vo svojom treťom zápase v parížskej B-skupine MS Švajčiarov 4:3 po samostatných nájazdoch. Drámu rozhodol v rozstrele Stephane da Costa.Švajčiari, ktorým patrí v tabuľke druhé miesto so šiestimi bodmi, nemajú na regeneráciu ani 18 hodín a už v stredu o 16.15 nastúpia v ďalšom dueli proti Bielorusom. Francúzi, ktorí figurujú v skupine zatiaľ na štvrtej pozícii, si najbližšie zmerajú sily vo štvrtok s obhajcom titulu Kanadou (20.15).Úvod zápasu rozkúskovali vylúčenia. Hneď pri tom prvom ušli v oslabení Francúzi a otvorili skóre po šťastnej strele Auvitua, puk sa odrazil od brankára Genoniho do obrancu Loeffela a od neho do siete. Švajčiari reagovali zvýšenou ofenzívou, boli blízko vyrovnania po teči Sutera či úniku Almonda, ale v prvej tretine sa gólu nedočkali, hoci na strely v nej vyhrali 11:5. Vyšlo im to až v druhej časti, keď sa im podarilo v priebehu dve a pol minúty otočiť skóre zásluhou dvoch gólov Praplana. Pri oboch mu puk ako na podnose pripravil Hollenstein. Praplanovi chutilo a v 39. min. nebol ďaleko od hetriku, v poslednej chvíli mu ale protihráč hokejkou zrazil strelu. Hra sa zrýchlila, útoky sa prelievali z jednej strany na druhú a nebyť častých vylúčení, bol by to veľmi pútavý hokej. V 44. min. parížska hala zaburácala po vyrovnávajúcom zásahu S. da Costu v presilovke. Helvéti sa v závere tretiny nadýchli k tlaku. Huet skrotil Diazovu strelu a ustál aj akciu Untersandera, v 54. min. už ale nestačil na zakončenie Ambühla po rýchlom švajčiarskom prečíslení. O vyrovnanie sa postaral necelých 5 minút pred koncom riadneho času Rech a poslal zápas do predĺženia. V ňom gól nepadol, duel tak dospel do nájazdov, v ktorých bol jediným úspešným strelcom francúzsky útočník S. da Costa.