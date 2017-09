Francúzsko žiada politické riešenie situácie v Sýrii

Francúzsky prezident Emmanuel Macron reční počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 19. septembra 2017 v sídle OSN v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil dnes na výročnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, že Francúzsko mieni na pôde Bezpečnostnej rady OSN predstaviť iniciatívu v súvislosti s násilnými zásahmi voči menšine moslimských Rohingov v Mjanmarsku, informovala agentúra DPA.Macron podporil spôsob, akým zásahy mjanmarskej armády voči Rohingom hodnotí OSN. Podľa nedávneho vyhlásenia Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) ide zrejme o "etnické čistky". Z tohto dôvodu vyše 420.000 Rohingov ušlo z Mjanmarska do susedného Bangladéša.Macron trval na skončení vojenských operácií v Mjanmarsku, zaručení humanitárneho prístupu a nastolení "zákonov".Francúzsky prezident zareagoval aj na predchádzajúce vyjadrenie amerického kolegu Donalda Trumpa, ktorý v rámci svojho prejavu v pléne kritizoval jadrovú dohodu s Iránom. Podľa Macrona je táto dohoda "dobrá" a tí, ktorí ju nerešpektovali, boli nezodpovední.povedal Macron a dodal, tieto slová tlmočil aj v pondelok na stretnutí s Trumpom a iránskym prezidentom Hasanom Rúháním.V súvislosti so Sýriou Macron vyzval na vytvorenie medzinárodnej kontaktnej skupiny, ktorá by sa zaoberala otázkou politického riešenia tamojšej situácie. Vo svojom príhovore v rámci Všeobecnej rozpravy 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Macron zopakoval, že Paríž podporuje politický prechod s cieľom ukončiť tamojší konflikt.Mierové rozhovory v Astane za účasti Ruska, Turecka a Iránu, vďaka ktorým sa v Sýrii zaviedlo niekoľko lokálnych prímerí a ktoré nahradili neúspešný mierový proces pod záštitou OSN,zhodnotil francúzsky líder.Zabezpečenie prístupu humanitárnej a zdravotníckej pomoci do celej Sýrie bude patriť medzi hlavné priority októbrového francúzskeho predsedníctva v Bezpečnostnej rade OSN.