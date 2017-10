Francúzsko zriadi novú policajnú jednotku, bude riešiť bežné delikty

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. októbra (TASR) - Francúzsko bude mať novú policajnú jednotku so zameraním sa na bežné zločiny a každodennú kriminalitu.Francúzsky prezident Emmanuel Macron to oznámil dnes v rámci svojho prejavu k policajným silám na pôde Elyzejského paláca. Ide o súčasť širšieho plánu na posilnenie národnej bezpečnosti, uviedla agentúra AP.Polícia by podľa Macrona mala dostať najmodernejšie vybavenie a techniku. Prezident ju zároveň odbremení od byrokratickej práce tak, aby sa policajti mohli sústreďovať na riešenie vlámaní, krádeží či násilného správania v uliciach a v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy.Hlava štátu pri tejto príležitosti tiež oznámila, že vláda spustí v decembri nový projekt zameraný na boj proti radikalizácii francúzskej mládeže extrémistami.