Francúzsko zvýši ochranu turistov smerujúcich k Eiffelovej veži

Na ilustračnej foto Eiffelova veža v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 18. septembra (TASR) - Múr z nepriestrelného skla, s ktorého výstavbou sa začalo pri vchode na Eiffelovu vežu v Paríži, by mal prispieť k zvýšeniu ochrany turistov v okolí tejto vyhľadávanej dominanty metropoly na Seine vo svetle pretrvávajúceho nebezpečenstva teroristických útokov.Projekt z dielne tímu rakúskeho architekta Dietmara Feichtingera, ktorý by podľa médií mal mať výšku približne 2,5 metra, je súčasťou investičného programu pre Eiffelovu vežu. V rámci neho by sa malo na túto pamätihodnosť v priebehu 15 rokov vynaložiť 300 miliónov eur. Náklady na výstavbu múru, ktorý nahradí kovové mreže umiestnené tu vlani pri príležitosti majstrovstiev Európy vo futbale a ktorý má byť dokončený pred 14. júlom 2018, teda pred štátnym sviatkom Francúzska, podľa údajov parížskej radnice dosiahnu zhruba 20 miliónov eur.Vežu dostavanú v roku 1889 pri príležitosti 100. výročia Veľkej francúzskej revolúcie a vtedajšej svetovej výstavy vo francúzskej metropole, navštívilo vlani podľa oficiálnych údajov takmer šesť miliónov ľudí. Oceľová konštrukcia, ktorá meria aktuálne viac ako 320 metrov, nesie meno svojho konštruktéra Gustava Eiffela (1832-1923).