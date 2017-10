Francúzsku leteckú dopravu ochromí dnes štrajk odborárov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 10.októbra (TASR) - Francúzsku leteckú dopravu ochromí dnes štrajk. Nemecká Lufthansa zrušila viaceré lety do Francúzska. Spoločnosť Air France predpokladá, že sa jej nepodarí vypraviť asi 25 % plánovaných letov na krátkych a stredných tratiach. Diaľkové lety budú odlietať podľa letového poriadku.Odborové zväzy vyzvali pracovníkov verejných služieb, aby vstúpili do štrajku proti postupu vlády. Francúzsky prezident Emmanuel Macron má v úmysle zrušiť do roku 2022 vo verejných službách až 120.000 pracovných miest.Štrajk sa prejaví aj v leteckej dispečerskej službe. Jej vedenie požiadalo letecké spoločnosti, aby v utorok znížili počet letov o 30 %.