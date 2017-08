Francúzsky aktivista dostal za pomoc migrantom štyri mesiace

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 8. augusta (TASR) - Na štyri mesiace podmienečne odsúdili vo Francúzsku aktivistu, ktorý bol obvinený z toho že pomáhal pri prevádzaní nelegálnych migrantov z Talianska do Francúzska. Informovala o tom agentúra AP.Odvolací súd v meste Aix-en-Provence uznal Cedrica Herroua vinným, že za viac ako rok pomohol z Talianska do Francúzska približne 200 migrantom. Niektorých z nich ubytoval na svojej farme v údolí rieky Roya neďaleko talianskych hraníc, iným zasa požičal svoje auto, aby mohli cestovať po Francúzsku.Herrou pre televíziu BFM uviedol, že "nič neľutuje" a že migrantom pomáhať neprestane, pretože to považuje za svoju občiansku povinnosť.