Francúzsky expremiér Valls bude kandidovať za Macronovu stranu

Manuel Valls, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. mája (TASR) - Bývalý francúzsky premiér Manuel Valls avizoval, že v parlamentných voľbách v júni bude kandidovať za stranu novozvoleného prezidenta Emmanuela Macrona.uviedol dnes socialistický politik pre stanicu RTL.Valls (54), ktorý už pred prezidentskými voľbami podporil Macrona, patrí dosiaľ k pravému krídlu rozvrátenej a oslabenej vládnucej Socialistickej strany (PS). Premiérom bol za vlády prezidenta Francoisa Hollanda do konca minulého roka a začiatkom tohto roka neuspel vo vnútrostraníckych prezidentských primárkach.Centrista Macron sa po nedeľňajšom víťazstve v prezidentských voľbách vzdal funkcie predsedu svojho hnutia Vpred! (En Marche!), ktoré založil len pred rokom. Hnutie sa v pondelok rozhodlo pre zmenu názvu - do júnových volieb do Národného zhromaždenia tak pôjde už ako Republika vpred (La République en marche). Kandidátov vo všetkých volebných obvodoch chce oznámiť do štvrtka 11. mája.