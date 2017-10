Francúzsky expremiér: Vyhlásiť nezávislosť Katalánska by bola hlúposť

Manuel Valls, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. októbra (TASR) - Vyhlásenie nezávislosti Katalánska by bola "hlúposť". Bývalý francúzsky premiér Manuel Valls, ktorý sa narodil v Barcelone, to uviedol dnes v rozhovore pre francúzsku televíznu stanicu BFMTV.Valls zdôraznil, že Európania by mali jasne naznačiť politickým predstaviteľom Katalánska, že v prípade vyhlásenia nezávislosti by neboli členmi Európskej únie.odpovedal expremiér na otázku, ako vníma snahy katalánskeho predsedu vlády Carlesa Puigdemonta vyhlásiť nezávislosť tohto najbohatšieho regiónu Španielska.Valls v televíznom rozhovore upozornil na skutočnosť, že sila Španielska je vo veľkých regiónoch ako Katalánsko a Baskicko. "spresnil Valls.Bývalý vysoký činiteľ francúzskych socialistov, v súčasnosti poslanec za vládnuce hnutie Republika v pohybe, upozornil, že rozložiť národný štát Španielsko znamená rozložiť Európu.skonštatoval Valls.Podľa jeho slov nemôže byť nezávislosť pre Katalánsko a separatistom z tohto regiónu treba jasne povedať, že ak chcú odísť, nebudú v EÚ a nebudú mať jednotnú menu euro.