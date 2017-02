Francúzsky hádzanár bol zapletený do škandálu, dostal podmienku

Nikola Karabatič, archívna snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Nikola Karabatič, archívna snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer

Montpellier 1. februára (TASR) - Tri dni po zisku titulu na domácich MS sa francúzski hádzanári Nikola a Luka Karabatičovci dozvedeli trest za ich účasť v stávkarskom škandále. Odvolací súd v Montpellieri ich uznal vinnými z napomáhania k podvodu a vymeral im dva mesiace väzenia podmienečne. Obaja musia zaplatiť aj pokutu 10-tisíc eur.Odvolací súd tak udelil tvrdší trest než prvostupňový súd, ktorý naparil hráčom "iba" pokuty. Právny zástupca Karabatičovcov vyjadril prekvapenie nad rozsudkom, podľa neho neboli splnené prvky trestného činu. Hádzanárske hviezdy sa môžu voči verdiktu odvolať na kasačný súd, oznámila agentúra DPA.Viacnásobného medailistu z MS a OH Nikolu Karabatiča obvinili spoločne s jeho bratom Lukom a viacerými francúzskymi hádzanármi pred dvomi rokmi. Montpellier mal vtedy už istý majstrovský titul a nečakane prehral so zostupom ohrozeným tímom domácej ligy Cesson-Rennes 28:31. Viacerí hráči Montpellieru boli vtedy obvinení zo zmanipulovania zápasu.Nikola Karabatič bol so šiestimi zásahmi najlepším strelcom finále uplynulých MS, na ktorých francúzski hádzanári slávili zisk rekordného šiesteho titulu majstrov sveta. Rovnako ako v roku 2011 ho vyhlásili za Najužitočnejšieho hráča turnaja.