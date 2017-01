Francúzsky kozmonaut Thomas Pesquet je prvý raz vo voľnom priestore

Na snímke posádka sprava francúzsky astronaut Thomas Pesquet, veliteľ ruský kozmonaut Oleg Novickij a americká astronautka Peggy Whitsonová mávajú pred štartom ruskej rakety Sojuz 17. novembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 13. januára (TASR) - Člen posádky medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), francúzsky kozmonaut Thomas Pesquet vystúpil dnes po prvýkrát vo svojej kariére do voľného priestoru. Cieľom približne šesťhodinovej misie, ktorú absolvuje s americkým astronautom Shaneom Kimbroughom je údržba batérie.Kimbrough už podobnú misiu absolvoval minulý týždeň so svojou kolegyňou Peggy Whitsonovou.uviedol v odkaze na Twitteri Pesquet a pripojil k nemu link na pieseň skupiny Hooverphonic s názvom "The Night Before".