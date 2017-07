Francúzsky minister: Z pobrežia Líbye chce ísť do Európy 800.000 ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 21. júla (TASR) - Na 800.000 odhaduje francúzsky minister vnútra Gérard Collomb počet osôb, ktoré pri pobreží Líbye čakajú, aby sa cez Stredozemné more pokúsili ilegálne dostať do Európy.Podľa jeho slov je osobitne dôležité primerane a včas informovať migrantov o klamstvách prevádzačov.Európska únia na riešenie situácie zriadila urgentný finančný fond, ktorého cieľom je stabilizácia krajín a regiónov pôvodu migrantov, riešenie dôvodov vyvolávajúcich ilegálnu migráciu, ako aj podpora vyhostených z Európskej únie v Afrike.Vyplýva to z rozhovoru, ktorý Collomb poskytol pre denník pre Ouest France.Za dôležité predsavzatie Únie považuje francúzsky minister vnútra aj zámer zlikvidovať siete pašerákov ľudí, ktoré pôsobia od južnej časti púšte Sahara až po brehy starého kontinentu. O tom sa okrem iného bude tiež hovoriť 24. júla na schôdzke ministrov vnútra krajín Stredomoria, ktorej dejiskom by mala byť tuniská metropola Tunis.Collomb pripomenul 14 migrantov, ktorí vlani zomreli vo Francúzsku, keď sa z Calais pokúsili ilegálne dostať do Veľkej Británie. Konštatoval, že keď vníma ľudí zadržaných na severe Francúzska, ktorí nemajú nádej dostať sa do ostrovnej monarchie, hovorí si, že za to, aby každý rozpoznal realitu, sú zodpovedné jednotlivé štáty