Francúzsky ostrov Guadeloupe sa pripravuje na hurikán Maria

Paríž 18. septembra (TASR) - Úrady na francúzskom ostrove Guadeloupe nariadili školám, aby dnes zrušili vyučovanie, pretože do karibskej oblasti sa blíži hurikán Maria.Ako informovala agentúra DPA, podľa odborníkov by hurikán Maria mohol zosilnieť z terajšieho prvého na tretí stupeň a v noci na utorok by sa mal pohybovať v tesnej blízkosti ostrova Guadeloupe. Tamojšie úrady preto vydali pre celé územie ostrova varovanie, ktoré platí od dnešného poludnia miestneho času.Úrady vyzvali obyvateľov ostrova Guadeloupe, aby od dnešného poludnia (18.00 h SELČ) nevychádzali zo svojich obydlí. Zároveň ich však ubezpečili, že Maria nebude taká silná ako hurikán Irma, ktorý v tejto časti sveta nedávno napáchal veľké materiálne škody i obete na životoch. Podľa vyhlásenia miestnej prefektúry by sa sily vetra mala pohybovať od 150 do 180 km/h; prechod hurikánu bude sprevádzať výdatný dážď - do 400 mm zrážok.Obyvateľom ostrova úrady odporučili, aby si urobili zásoby vody a potravín na niekoľko dní a zabezpečili svoje domy. Ľuďom, ktorých domy sú v blízkosti pobrežia, vodných tokov alebo svahoch, úrady odporučili presunúť sa do bezpečných lokalít, kde je pre nich pripravené ubytovanie.Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) v noci nadnes uviedlo, že Mariu bude sprevádzať vietor s maximálnou rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu. Predpokladá sa, že sila hurikánu bude rásť na trase zahŕňajúcej od polovice budúceho týždňa aj Portoriko, Dominikánsku republiku Panenské ostrovy a Haiti.Varovanie pred hurikánom vydali v nedeľu úrady na karibských ostrovoch Guadeloupe, Dominika, Svätý Krištof a Nevis a Montserrat. Predbežné varovania už predtým vydali pre mnohé z ostrovov, ktoré sa stále snažia vyrovnať s následkami hurikánu Irma, okrem iných Antigua a Barbuda, Svätý Martin, či Anguilla.