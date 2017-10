Francúzsky parlament prijal po útokoch prísny protiteroristický zákon

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 3. septembra (TASR) - Francúzsky parlament prijal dnes v prvom kole hlasovania prísny protiteroristický zákon v reakcii na sériu útokov v krajine. Nová legislatívna norma posilňuje sledovacie právomoci policajného zboru či uľahčuje zatváranie mešít podozrivých z islamistického kázania. Ľudskoprávne organizácie ale namietajú, že dôjde k porušeniu základných občianskych slobôd, uvádza agentúra Reuters.Francúzsko sa stále nachádzav časoch, keď sa tamojšie úrady vyrovnávajú s hrozbou zahraničných džihádistov či zradikalizovaných vlastných občanov, povedal minister vnútra Gérard Collomb krátko pred hlasovaním.Poslanci dolnej komory parlamentu prijali legislatívny návrh počtom hlasov 415:127.Vo Francúzsku prišlo od roku 2015 pri teroristických útokoch o život viac než 240 osôb. Tieto násilné činy spáchali osoby priamo napojené na džihádistickú skupinu Islamský štát (IS) alebo sa jej postupmi inšpirovali.povedal šéf rezortu vnútra po hlasovaní.Zložky ministerstva vnútra budú môcť v prípade hrozby bez povolenia súdov zriadiť bezpečnostné zóny, v rámci nich obmedziť pohyb osôb a vozidiel či podniknúť v týchto oblastiach kontroly.Posilnia sa tiež právomoci bezpečnostných zložiek, pokiaľ ide o zatváranie mešít alebo modlitebných miest, v ktorých je podozrenie z podnecovania násilia vo Francúzsku alebo zahraničí, prípadne sa v nich podporuje teroristické správanie.Pripomienky Senátu a Národného zhromaždenia teraz do návrhu zákona pred druhým čítaním a konečným hlasovaním v polovici októbra zapracuje na to určený parlamentný výbor.