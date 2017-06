Francúzsky parlament si zvolil za predsedu Francoisa de Rugyho

Foto: wordpress.com Foto: wordpress.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. júna (TASR) - Francúzske Národné zhromaždenie si dnes na svojom prvom zasadnutí po tohtomesačných voľbách zvolilo za predsedu Francoisa de Rugyho (43). Do funkcie ho nominovala centristická strana prezidenta Emmanuela Macrona Republika v pohybe (LREM), ktorá vo voľbách získala parlamentnú väčšinu.Za Rugyho hlasovalo v tajnej voľbe 343 z 567 poslancov dolnej komory parlamentu. Jeho zvolenie bolo sklamaním pre tých, ktorí dúfali, že by parlamentu mohla po prvý raz predsedať žena.Francúzske médiá naznačili, že aj Macron bol za to, aby túto funkciu získala žena. Pred časom tiež spomenul, že by mohol vymenovať ženu za premiérku, ale napokon sa rozhodol pre Édouarda Philippa.De Rugy, ktorý bol v predchádzajúcich dvoch parlamentoch poslancom zelených, kým prešiel do LREM, sa dnes zaviazal splniť Macronov sľub zredukovať počet poslancov Národného zhromaždenia a presadiť čiastočne proporčný volebný systém. Vyzdvihol tiež, že v parlamente došlo k razantnej výmene poslancov, "mnohé nové tváre hovoria o feminizácii, omladení a rôznorodosti", povedal.Podľa analýzy francúzskeho denníka Le Monde nezastávalo 189 z 577 poslancov nového parlamentu v minulosti nikdy zvolenú funkciu. V novom parlamente je podľa televízie BMFTB rekordný počet 224 žien.Hovorca vlády Christophe Castaner pre BFMTV povedal, že de Rugy "bol podpredsedom parlamentu, mal poslanecký mandát dve volebné obdobia a má skúsenosti. A je tiež stelesnením politickej ekológie."Na budúci utorok vystúpi premiér v parlamente s programovým vyhlásením vlády, po ktorom bude nasledovať hlasovanie o vyjadrení dôvery.