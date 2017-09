Francúzsky parlament zbavil imunity poslanca za Národný front

Zasadnutie Národného zhromaždenia,ilustračné foto Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Paríž 28. septembra (TASR) - Predsedníctvo francúzskeho Národného zhromaždenia zbavilo v stredu poslaneckej imunity poslanca za Národný front (FN) Gilberta Collarda, ktorý na sociálnej sieti Twitter zverejnil fotografiu popravy uskutočnenej príslušníkom džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).Pre spravodajský webový server France Info to v stredu potvrdil predseda dolnej komory parlamentu Francois de Rugy.Kauza siaha do konca roku 2015, keď moderátor televízie BFM TV poukázal na fakt, že v rovnakom čase badať vzostup sympatií ku krajne pravicovému Národnému frontu (FN) i k džihádizmu. Poslanec Collard, ktorý je členom poslaneckého klubu FN, na to reagoval zverejnením popravy rukojemníka džihádistami.Collard na margo rozhodnutia parlamentu ohľadom svojej poslaneckej imunity uviedol, že jeho vyšetrovanie a súdne konanie bude "Avizoval, že pred súd dá predvolať expremiéra a bývalého ministra vnútra Bernarda Cazeneuva, predsedu parlamentu i imunitnej komisie, aby "V rozhovore pre France Info Collard označil stredajšie rozhodnutie imunitného výboru parlamentu zaPoukázal na to, že ešte vo februári ho poslanci odmietali vydať s tým, že vznesené obvinenia sú vágne.V rovnakej kauze bola svojej imunity poslankyne Európskeho parlamentu v marci tohto roku zbavená aj predsedníčka FN a bývalá prezidentská kandidátka Marine Le Penová.Francúzsky zákon o ochrane maloletých zakazuje zverejňovanie správ zobrazujúce násilie - okrem iného ide aj o prípady, keď by takéto snímky mohli podnecovať terorizmus alebo "vážne urážať" ľudskú dôstojnosť.