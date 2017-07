Francúzsky premiér predstavil v parlamente program svojej vlády

Francúzsky premiér Édouard Philippe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Národné zhromaždenie vyslovilo dôveru vláde Édouarda Philippa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 4. júla (TASR) - Francúzska vláda má na základe poverenia prezidenta Emmanuela Macrona pripraviť také opatrenia, aby výnimočný stav v krajine prestal platiť najneskôr 1. novembra tohto roku. Pred poslancami Národného zhromaždenia v Paríži, dolnej komory parlamentu, o tom dnes podľa televízie BFMTV informoval francúzsky premiér Édouard Philippe, keď predstavoval program svojej vlády.Výnimočný stav vo Francúzsku trvá od samovražedných atentátov v Paríži z novembra 2015.Vláda súčasne pripraví návrh zákona, ktorý posilní už existujúcina boj proti terorizmu, vyhlásil premiér, podľa ktorého budúuviedol Philippe, ktorý vzdal hold obetiam islamistického terorizmu v krajine. Súčasne zdôraznil, že Francúzsko sa nikdy nepoddá a nepoľaví v ostražitosti. Prisľúbil, že jeho vláda bude pokračovať v boji proti terorizmuPhilippe avizoval, že Francúzsko vyvinie snahu, aby do roku 2025 jeho výdavky na obranu stúpli na dve percentá HDP. Hovoril aj o plánoch svojej vlády v oblasti ochrany životného prostredia a v justícii, ktorá by mala prejsť reformou.Pokiaľ ide o politiku vlády v oblasti zdravotnej starostlivosti, dôraz sa bude klásť na prevenciu vrátane povinného očkovania detí, a to od roku 2018. Prisľúbil, že do konca päťročného funkčného obdobia súčasnej vlády Francúzi budú mať zo zdravotného poistenia plne hradené dioptrické okuliare, zubné protézy i načúvacie prístroje.Premiér ďalej informoval, že v rámci boja proti fajčeniu stúpne cena škatuľky cigariet postupne z terajších siedmich na desať eur.Avizoval, že od roku 2018 dôjde k revalorizácii príspevkov pre zdravotne postihnutých občanov a minimálneho starobného dôchodku. Inklúziu postihnutých ľudí označil za jednu z priorít vlády. Premiér uviedol, že vláda chce prijať aj opatrenia na zlepšenie rodičovskej dovolenky a dostupnosti starostlivosti o malé deti. Podľa jeho slov by dôchodkový systém mal byťFrancúzsky premiér tiež prisľúbil, že do piatich rokov dôjde k zníženiu daní a verejných výdavkov. Vyslovil sa aj za posilnenie sociálneho dialógu a naznačil, že reforma zákonníka práce sa uskutoční v krátkom čase.Reforma maturitných skúšok, ktorá je jednou z pálčivých tém francúzskeho školstva, by mala prebehnúť v roku 2021.Na úvod svojho prejavu premiér vyzdvihol zloženie súčasného parlamentu a vyhlásil, že pred sebou vidíVyhlásil tiež, že si prečítal vyhlásenia svojich predchodcov, v ktorých naznačili politickú líniu svojich vlád - od Michela Debrého v roku 1959 po Bernarda Cazeneuva, ktorý bol jeho predchodcom v Matignonskom paláci. Vzdal hold aj svojmu mentorovi Alainovi Juppému a Michelovi Rocardovi, ktorý pred rokom zomrel.Macronom založená centristická strana Republika v pohybe (LREM) má v parlamente väčšinu - spolu so spojencami jej poslanci obsadili 360 z 577 kresiel. Poslanci vládnej väčšiny často prerušovali Philippov prejav potleskom.Francúzske Národné zhromaždenie dnes vyslovilo dôveru vláde premiéra Édouarda Philippa.Vládu, ktorej vládny program dnes Philippe v parlamente predstavil, podporilo 370 z 566 hlasujúcich poslancov.Ako informoval predseda dolnej komory parlamentu Francois de Rugy, vládny program odmietlo podporiť 67 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 129 poslancov.