Francúzsky prezident Hollande navštívi v pondelok Irak

Paríž 31. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Francois Hollande dnes oznámil, že v pondelok navštívi Irak, kde chce pozdraviť vojakov bojujúcich v rámci Američanmi vedenej koalície proti tzv. Islamskému štátu (IS)." povedal Hollande v novoročnom prejave k národu, ktorý odvysielala štátna televízia." dodal francúzsky prezident, ktorého krajina je od roku 2014 súčasťou Američanmi vedenej koalície bojujúcej proti IS v Iraku.Iracké bezpečnostné sily začali vo štvrtok druhú fázu ofenzívy proti militantom IS v meste Mósul, postupujúc z troch smerov do východných štvrtí, kde už takmer mesiac pretrváva patová situácia. Ofenzíva sa začala pred desiatimi týždňami. Američanmi podporované sily sa odvtedy zmocnili štvrtiny tejto poslednej veľkej džihádistickej bašty v krajine.Na pozície islamistov v okolí mesta útočia aj kurdské polovojenské jednotky péšmarga, sunnitské kmeňové oddiely a Bagdadom schválené šiitské milície.Mósul je v rukách fundamentalistov IS od roku 2014.