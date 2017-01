Francúzsky prezident Hollande pricestoval na návštevu Iraku

Francúzsky prezident Francois Hollande. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 2. januára (TASR) - Francúzsky prezident Francois Hollande pricestoval dnes ráno na návštevu Bagdadu, kde ho prijmú iracký premiér Hajdar Abádí a prezident Fuád Masúm. Súčasťou jeho programu, o ktorom informovala iracká vláda, je aj ocenenie francúzskych vojakov pôsobiacich v Iraku.Francúzska armáda podporuje iracké sily v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorá v roku 2014 obsadila približne tretinu územia Iraku.Paríž poskytuje Bagdadu vojenských školiteľov a poradcov, ako i svoje delostrelectvo. Francúzske vzdušné sily navyše podnikajú nálety na pozície Islamského štátu v Iraku a Sýrii.Iracké bezpečnostné sily začali najnovšie - koncom uplynulého roka - druhú fázu ofenzívy proti IS v severoirackom meste Mósul. Jeho dobytie by pravdepodobne znamenalo koniec ambícií Islamského štátu ovládnuť milióny ľudí v ich samozvanom kalifáte.