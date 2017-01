Francúzsky prezident Hollande sa zúčastnil na summite v africkom Mali

Francúzsky prezident Francois Hollande, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Johannesburg 14. januára (TASR) - Francúzsky prezident Francois Hollande sa dnes spolu s hlavami štátov Afriky zúčastnil v malijskom hlavnom meste Bamako na summite Afrika-Francúzsko, ktorý pokračoval druhým, záverečným dňom. Na piatkovom otvorení tejto konferencie sa zúčastnilo vyše 30 afrických lídrov.Hollande pred summitom navštívil základňu francúzskych vojakov v meste Gao. Podľa analytikov sa prezident rozhodol pre stretnutie v Mali preto, že tak chce poukázať na jeden zo svojich najväčších úspechov - na francúzsku vojenskú intervenciu v januári 2013, ktorou sa na severe krajiny podarilo odvrátiť džihádistické a separatistické povstanie.Nič to však nemení na fakte, že sever Mali naďalej využívajú ako útočisko nielen povstalci, ale aj islamistickí teroristi, ktorí v novembri 2015 zaútočili dokonca v Bamaku.Hollande v decembri 2013 vyslal francúzske sily aj do Stredoafrickej republiky (SAR) so zámerom zastaviť masakrovanie tamojších civilistov. Francúzsko odvtedy vycvičilo 65.000 afrických vojakov. Očakáva sa, že Paríž na malijskom summite ohlási nový cieľ vycvičiť každoročne 25.000 vojakov z Afriky.Summit je zameraný na možnosti zintenzívnenia spolupráce v hospodárskej a bezpečnostnej oblasti. O bezpečnosť účastníkov podujatia sa stará 10.000 členov malijských a francúzskych bezpečnostných jednotiek.