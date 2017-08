Francúzsky prezident hovoril v Bukurešti o Schengene i úprave smernice

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 24. augusta (TASR) - Fakt, že Rumunsko a Bulharsko nie sú súčasťou schengenského priestoru, vôbec nezvýšil jeho bezpečnosť, veď migranti prenikli do týchto balkánskych krajín, vyhlásil dnes v Bukurešti na spoločnej tlačovej konferencii s najvyšším rumunským predstaviteľom Klausom Iohannisom francúzsky prezident Emmanuel Macron.Výhrady niektorých európskych štátov voči prijatiu oboch krajín do Schengenu podľa slov hosťa z Paríža súviseli s obavami, že by to zvýšilo riziko nekontrolovaného prisťahovalectva.V Európskej únii treba podľa názoru francúzskeho prezidenta opätovne zvážiť všetky predpisy týkajúce sa kontroly štátnych hraníc, práva na azyl a prijatia prisťahovalcov a do rokovaní o nich treba zapojiť aj Rumunsko, ktoré by sa malo pričleniť už k zreformovanému systému.Francúzsky prezident vyjadril v Bukurešti presvedčenie, že sa do konca roka podarí dohodnúť na úprave európskej smernice o cezhraničnom vysielaní pracovníkov.Poďakoval sa súčasne rumunskému prezidentovi Iohannisovi za ochotu a úsilie spolupracovať v záujme tohto cieľa.Macron vyjadril názor, že rumunskí prepravcovia zle interpretovali jeho iniciatívu, keď ho vnímali ako krok namierený proti ich záujmom. Úprava by mala vylúčiť iba možnosť, aby francúzski prepravcovia najímali vodičov z Rumunska a platili im za prácu rumunské mzdy.Hlavy oboch štátov sa dnes dohodli na tom, že experti by na bilaterálnej úrovni mali prerokovať technické detaily pre zlepšenie spomínanej európskej smernice.