Francúzsky prezident Macron povzbudzoval Grékov ohľadom reforiem

Na snímke zľava grécky premiér Alexis Tsipras a francúzsky prezident Emmanuel Macron počas stretnutia 7. septembra 2017 v Aténach. Francúzsky prezident Emmanuel Macron začal dvojdňovú návštevu Grécka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 7. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý dnes začal dvojdňovú návštevu Grécka, privítal tamojšie reformy a ubezpečil, že Atény môžu naďalej rátať s podporou jeho krajiny.formuloval hosť z Paríža po stretnutí s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom.Podľa Macronových slov by Grécko malo pokračovať v reformách a Medzinárodný menový fond by nemal Grékov konfrontovať so stále novými požiadavkami. Za významný označil francúzsky prezident investičný prínos jeho krajiny v Grécku a dodal: Chceme podporiť hospodársky rast v Grécku.Z gréckych vládnych kruhov pochádza informácia, že Francúzsko je zainteresované na investíciách v oblastiach energetiky, dopravy a cestovného ruchu.Tsipras i s ohľadom na redukciu megadlhov krajiny vyhlásil, že Grécko stojí pred koncom finančnej krízy a necháva toto ťažké obdobie za sebou.Obaja štátnici sa vyslovili za pokračovanie procesu približovania Turecka k EÚ, avšak súčasne zdôraznili, že Ankara by mala splniť Úniou stanovené podmienky.V piatok absolvuje francúzsky hosť stretnutia s gréckymi podnikateľmi, ale aj s predstaviteľmi tamojšej opozície.