Francúzsky prezident podporil vytvorenie Európskeho menového fondu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 7. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes podporil nemecký návrh na vytvorenie Európskeho menového fondu (EMF). Zdôraznil však, že hlavným cieľom má zostať rozpočet eurozóny.Macron chce výrazne prehĺbiť spoluprácu a integráciu krajín v rámci eurozóny a požaduje pre menovú úniu vytvorenie spoločného ministerstva financií a parlamentu rovnako ako samostatného rozpočtu, ktorý by v budúcnosti pomáhal v rámci eurozóny tlmiť ekonomické šoky a zvládať krízy.Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble navrhol zmeniť Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) na Európsky menový fond. V kompetencii EMF by potom bola podpora členských štátov eurozóny, ktoré by sa ocitli v problémoch.povedal Macron počas návštevy Atén.Francúzsky prezident ocenil grécke reformy a úsporné opatrenia a zopakoval svoju výzvu krajinám eurozóny týkajúcu sa zníženia dlhovej záťaže Grécka.Grécky prezident Prokopis Pavlopoulos vyhlásil, že Atény podporujú snahu Francúzska o prehĺbenie integrácie eurozóny. ESM je podľa neho potrebné reformovať a v Európe by mal nahradiť Medzinárodný menový fond (MMF).povedal Pavlopoulos francúzskemu prezidentovi.