Francúzsky Renault sa zameria aj na iránsky automobilový trh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 14. októbra (TASR) - Carlos Ghosn, predseda správnej rady francúzskeho Renaultu tento týždeň hovoril v Paríži na tlačovej konferencii, že koncern, ktorý vedie, má vážny záujem dlhodobo pôsobiť v Iráne. Zdôraznil význam iránskeho automobilového trhu.Renault plánuje do šiestich rokov vyrábať pre krajinu vyše 250.000 áut ročne. Z nich sa bude montovať 150.000 v závode postavenom v Iráne.Francúzsky koncern vybuduje v krajine aj svoju distribučnú sieť, ktorá by mu mala do šiestich rokov zabezpečiť 15-% podiel na trhu s automobilmi.Vlani dosiahol Renault v Iráne najlepšie výsledky za posledných 12 rokov, čo tam podniká. Darilo sa mu zvyšovať výrobu i predaj vozidiel. V rastovom trende pokračuje aj v tomto roku.