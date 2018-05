Francúzsky rezort vnútra nariadil likvidáciu táborísk migrantov

Gérard Collomb, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 23. mája (TASR) - Francúzsky minister vnútra Gérard Collomb nariadil policajným zložkám, aby v dohľadnom čase v Paríži pristúpili k likvidácii ilegálnych táborísk, v ktorých žije asi 2300 migrantov.Collomb sa v stredu v Paríži stretol s policajnými prefektmi Paríža a priľahlého regiónu Ile-de-France a požiadal ich vypracovať plán likvidácie táborísk a evakuácie ich obyvateľov. Celá operácia by sa mala uskutočniť v dohľadnom čase.Minister vnútra vo svojom vyhlásení pripomenul, že od roku 2015 pôjde o v poradí 35. operáciu tohto druhu. Upozornil, že je nutné, aby parížska radnicaprijala opatrenia, ktoré by zabránili zakladaniu táborísk. Uviedol, žeSpravodajský portál 20Minutes.fr spresnil, že ministerstvo vnútra v prípade zasahuje pre to, že parížska radnica odmietla od migrantov žiadať, aby uvoľnili zabraté verejné priestranstvá. Rezort tiež upozornil, že súčasťou likvidácie táborísk bude aj kontrola dokladov ich obyvateľov. Apeloval tiež na rozličné humanitárne organizácie, aby migrantom poskytli ubytovanie.Agentúra AP informovala, že v posledných týždňoch vyrástli na nábrežiach kanálov na východe a severovýchode Paríža desiatky stanových táborov, čo vyvoláva obavy o bezpečnosť a dodržiavanie hygienických štandardov. Agentúra pripomenula, že tento mesiac sa utopili už dvaja obyvatelia takýchto táborísk.V Paríži bolo od roku 2015 zlikvidovaných mnoho ilegálnych táborísk, z ktorých bolo evakuovaných asi 28.000 migrantov.