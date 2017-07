Francúzsky Total podpísal v Iráne kontrakt na rozvoj ložiska plynu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 3. júla (TASR) - Francúzska ropná spoločnosť Total a čínska ropná firma CNPC podpísali dnes v Teheráne kontrakt na rozvoj časti obrieho iránskeho ložiska zemného plynu. Je to prvý kontrakt zo strany veľkých zahraničných energofiriem v Iráne od zrušenia sankcií voči krajine.V rámci kontraktu v hodnote okolo 4,8 miliardy USD (4,21 miliardy eur), na ktorom sa firmy predbežne dohodli ešte minulý rok, sa spoločnosti budú podieľať na rozvoji časti najväčšieho ložiska zemného plynu na svete známeho ako Južný Pars. O toto podmorské ložisko sa Irán delí s Katarom. Irán celkovo patrí ku krajinám s najväčšími ložiskami ropy a plynu. Leží na štvrtých najväčších svetových rezervách ropy a druhých najväčších svetových rezervách plynu.Total kontroluje v najnovšom projekte 50,1-% podiel. Čínska štátna CNPC vlastní ďalších 30 % a iránska spoločnosť Petropars 19,9-% podiel. Teherán dúfa, že kontrakt podstatne zvýši príjmy do štátneho rozpočtu a zároveň umožní zabezpečiť nové dodávky plynu pre domáci trh. Dodávky plynu získané v rámci dnes podpísaného kontraktu by mal Teherán začať čerpať od roku 2021.Kontrakt Totalu a CNPC nie je pritom prvou dohodou vo firemnej oblasti od ukončenia sankcií proti Iránu. Kontrakty za miliardy dolárov podpísali aj výrobcovia lietadiel, americký Boeing a európsky Airbus, ktorí sa dohodli na dodávkach lietadiel s iránskou leteckou spoločnosťou Iran Air. Boeing okrem toho podpísal kontrakt za niekoľko miliárd dolárov aj s ďalšou iránskou spoločnosťou Aseman Airlines.