Francúzsky účastník SNP si prevzal Rad bieleho dvojkríža III. triedy

Na snímke z 26. augusta 2004 sú francúzski účastníci bojov v SNP (zľava): Roger Nael, Claude Diudier, René Baudru a Raymond Vie. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Malestroit 20. septembra (TASR) - Slovenské vyznamenanie, vojenský Rad bieleho dvojkríža tretej triedy, prevzal dnes bývalý účastník Slovenského národného povstania (SNP), francúzsky občan Roger Naël (92) na slávnostnej ceremónii na radnici obce Malestroit z rúk mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzsku Igora Slobodníka. Zároveň čestné občianstvo obce Strečno odovzdal Rogerovi Naëlovi jej starosta Dušan Štadáni. TASR to telefonicky z bretónskej obce potvrdil veľvyslanec Igor Slobodník.Na slávnostnom akte sa za slovenskú stranu okrem veľvyslanca Slobodníka zúčastnili aj riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži Daniel Jurkovič a historik obce Strečno Silvester Trnovec. Štadáni konštatoval, že čestné občianstvo obec odovzdala Naëlovi za zásluhy v protifašistickom odboji a za rozvíjanie kontaktov s obcou Strečno.Roger Naël, ktorý sa narodil v roku 1924 v Paríži v rodine Bretóncov, mal 19 rokov, keď vypukla druhá svetová vojna. Pracoval v továrni, ale po sabotáži v októbri 1942 bol spolu so stovkou ďalších francúzskych robotníkov deportovaný do Dubnice, kde pracoval v podzemnej továrni. Ako povedal pre francúzske médiá, myslel na jediné - utiecť. Po prvom neúspešnom pokuse o útek v roku 1943 bol druhý pokus v júli 1944 s dvoma ďalšími mužmi úspešný.Ocenený bývalý príslušník Prvej československej partizánskej brigády M. R. Štefánika, v rámci ktorej bojovalo 200 francúzskych partizánov pod velením kapitána Georgea Barazera de Lannuriena (1915-1988), sa zúčastnil bojov proti nacizmu pri Strečne v auguste 1944.Do Francúzska sa Naël dostal cez Bukurešť, Neapol, Marseille a Paríž, slobody sa dočkal v roku 1945.Rad bieleho dvojkríža III. triedy zapožičiava prezident Slovenskej republiky občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o SR. Insígnie Radu bieleho dvojkríža III. triedy tvorí radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka.