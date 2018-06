Francúzsky ultrapravicový politik Jean-Marie Le Pen má 90 rokov

Jean-Marie le Pen, bývalý šéf Francúzskeho ultrapravicového Národného frontu (FN) na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Bratislava 20. júna (TASR) - Bývalý vodca francúzskej krajnej pravice a spoluzakladateľ strany Národný front (FN) Jean-Marie Le Pen sa v stredu dožíva 90 rokov.Známy je aj svojimi kontroverznými názormi na imigračnú politiku Francúzska. Je za zavedenie trestu smrti a za vystúpenie Francúzska z Európskej únie (EÚ).Jean-Marie Le Pen sa narodil 20. júna 1928 v obci La Trinité-sur-Mer v bretónskom departmáne Morbihan. Bol dvakrát ženatý a je otcom troch detí. Zúčastnil sa na bojoch v Indočíne a v roku 1956 sa vo veku 27 rokov stal najmladším poslancom francúzskeho Národného zhromaždenia, odišiel však bojovať do Alžírska.Predstavitelia prúdov francúzskej národnej pravice rozhodli 5. októbra 1972 na zasadnutí v Paríži o založení Národného frontu pre francúzsku jednotu (FNUF), ktorý začal získavať väčšiu podporu v prieskumoch verejnej mienky až o desať rokov neskôr.Aj vďaka dedičstvu, v rámci ktorého získal cementáreň Lambert, sa Le Pen mohol pustiť do riadnej politickej kariéry. V roku 1984 ho zvolili za poslanca Európskeho parlamentu (EP) a o dva roky neskôr zasadol opäť do poslaneckých lavíc francúzskeho Národného zhromaždenia v Paríži.Le Pen patrí k veteránom spomedzi uchádzačov o prezidentský úrad vo Francúzsku. O Elyzejský palác bojoval celkovo päťkrát: v rokoch 1974, 1988, 1995, 2002 a 2007. V roku 2002 šokoval národ, keď porazil socialistu Lionela Jospina a postúpil do druhého kola prezidentských volieb, v ktorom ho aj vďaka veľkej antikampani voči jeho osobe porazil Jacques Chirac.V roku 1992 sa stal regionálnym poslancom v Provence-Alpes-Côte-d'Azure. Keď sa v roku 1998 z FN odtrhlo krídlo verné Brunovi Mégretovi, znamenalo to pre FN stratu kresiel v EP. Za europoslanca Le Pena znova zvolili v roku 2004.Le Pena v minulosti viackrát odsúdili za antisemitizmus a rasizmus, ako aj za vyjadrenia o druhej svetovej vojne a nacistickej okupácii. V roku 2007 čelil obžalobe zo schvaľovania zločinov proti ľudskosti a z ospravedlňovania vojnových zločinov pre svoje výroky bagatelizujúce holokaust francúzskych Židov.Vo februári 2008 mu za vyjadrenie, že nacistická okupácia Francúzska, francúzsky súd uložil trojmesačný podmienečný trest odňatia slobody a pokutu vo výške 10.000 eur.Šéfovia frakcií socialistov a zelených v Európskom parlamente navrhli v marci 2009 zmenu pravidla, ktorá by zabránila Le Penovi predsedať parlamentu ako doyenovi, teda jeho najstaršiemu členovi. Také miesto podľa socialistov a zelených nemal zastávať popierač holokaustu.V auguste 2010 navštívil Le Pen spolu s ultrapravičiarmi z ôsmich krajín EÚ kontroverznú tokijskú svätyňu Jasukuni, považovanú za symbol militaristickej minulosti tejto ázijskej krajiny. Do Japonska pricestovali na pozvanie japonskej krajne pravicovej organizácie Issui-kai, ktorá popiera zverstvá a vojnové zločiny spáchané japonskou armádou počas druhej svetovej vojny.Le Pen sa s FN rozlúčil 15. januára 2011. Hoci sa mu za 40 rokov nepodarilo uspieť ani v jednej z piatich kandidatúr na francúzsku hlavu štátu, FN si vo voľbách udržuje dlhodobo stabilnú podporu okolo 15 percent hlasov. Na poste straníckeho predsedu Le Pena nahradila jeho dcéra Marine Le Penová, ktorá sa po nástupe do čela FN v roku 2011 od extrémistických názorov svojho otca dištancovala a snažila sa stranu. Toto nebolo márne, lebo v roku 2017 bol FN verejnosťou vnímaný už ako viac-menej štandardná politická strana a účasť Le Penovej v druhom kole prezidentských volieb nespôsobila taký šok, ako keď sa v roku 2002 do druhého kola dostal jej otec.Aj napriek svojmu vylúčeniu je Jean-Marie Le Pen pre FN, ktorému šéfoval v rokoch 1972-2011, stále vplyvnou osobnosťou.Le Pena 13. júna tohto roku hospitalizovali pre vyčerpanosť v nemocnici neďaleko Paríža. Stalo sa tak deň pred otvorením súdneho procesu, v ktorom čelí obvineniu z podnecovania homofóbie a urážania homosexuálov. Pojednávanie s ním odročili na 3. októbra.