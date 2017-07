Frankfurt ako finančné centrum má voči konkurencii silnú nevýhodu

Ilustračná snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Frankfurt nad Mohanom 15. júla (TASR) - Banky, ktoré sa v dôsledku brexitu rozhodnú presťahovať z Veľkej Británie do Nemecka, by nemali dúfať, že dôjde k zmierneniu prísneho nemeckého zákona o ochrane zamestnancov pred prepustením.povedal Hans-Peter Löw, znalec nemeckej praxe pracovného práva zo spoločnosti Allen & Overy. Dodal, že sa téma otvárala už viackrát, ale nič sa nestalo.Silné práva zamestnancov, ako je ich rozsiahla ochrana pred prepustením v Nemecku, pokladajú finančné koncerny za prekážku, aby sa sťahovali z Londýna do Frankfurtu nad Mohanom.povedal Löw, ktorý pôsobí viac ako 20 rokov v oblasti pracovného práva.Hesenský minister financií Thomas Schäfer sa rovnako ako bankové združenie BdB vyslovil za zmiernenie ochrany dobre zarábajúcich zamestnancov v záujme toho, aby sa odstránili niektoré nedostatky Frankfurtu v súťaži s inými finančnými metropolami.Skutočnosť, že brexitoví utečenci chcú prejsť do Frankfurtu, nie je vecným dôvodom na to, aby sa ochrana pred prepustením uplatňovala diferencovane. Inými slovami, keby chcel niekto urobiť zásadnú zmenu, muselo by to platiť pre všetky oblasti.