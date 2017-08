Frankfurt nad Mohanom by sa mohol stať menšou verziou londýnskej City

Na ilustračnej snímke sídlo Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 26. augusta (TASR) - Nemecké finančné centrum Frankfurt nad Mohanom by sa mohlo stať miniatúrnou verziou Londýna po brexite. Vyhlásil to Oliver Schwebel, riaditeľ agentúry Frankfurt Economic Development, ktorá má na starosti propagáciu mesta. Reagoval tak na výsledky štúdie, podľa ktorej v ňom pribudnú desaťtisíce nových pracovných miest.Výskum, ktorý si propagačná agentúra objednala, je prvým komplexným materiálom o možnej tvorbe pracovných miest vo Frankfurte nad Mohanom, keďže Londýn, jeho dominantný rival, sa pripravuje na život mimo Európskej únie (EÚ).Analýza predpovedá, že vo Frankfurte nad Mohanom bude do štyroch rokov 10.000 bankárov a finančných profesionálov. Ich príchod by mohol priniesť viac ako 41.000 ďalších pracovných miest, od realitných agentov až po taxikárov a stavebných robotníkov.Podľa Schwebela z finančnej štvrte vo Frankfurte nad Mohanom sa síce ani po brexite nestane londýnska City, ale mohla by byť jej menšou verziou.Pripravovaný odchod Británie z EÚ prinútil banky a investorov v Londýne, aby si hľadali novú adresu v EÚ, ak chcú bez prekážok pokračovať v ponuke svojich služieb v celom bloku.A zdá sa, že medzi londýnskymi bankármi sú najpopulárnejšími práve Frankfurt nad Mohanom a írsky Dublin. Medzinárodné školy v nemeckom meste zaznamenali množstvo telefonátov v súvislosti s prípravami bankárov na sťahovanie do EÚ.Americké veľkobanky Morgan Stanley, Citigroup a JPMorgan už oznámili, že Frankfurt nad Mohanom bude po brexite ich obchodnou základňou v EÚ.Ale určitá skepsa ohľadne schodnosti nemeckého mesta prilákať bankárov z kozmopolitného Londýna stále pretrváva. Kritici poukazujú na "ospalý" nočný život v nemeckom Frankfurte a pripomínajú, že aj jeho kaviarne zostávajú počas pracovného týždňa vo veľkej miere prázdne. Vtipkári hovoria, že najlepšie na tomto meste je jeho letisko, z ktorého sa dá ľahko dostať kamkoľvek.Frankfurt Economic Development si preto objednala štúdiu, aby zbavila nemecké finančné centrum imidžu malého mesta. A je to aj pokus presvedčiť skeptických miestnych obyvateľov o ekonomických výhodách príchodu londýnskych bankárov. Mnohí z nich sa totiž obávajú, že ich vytlačia z už aj tak drahého trhu s nehnuteľnosťami.Počet obyvateľov mesta od roku 2010 vzrástol o viac ako 10 % na približne 730.000, ale ceny domov a nájomné stúpli oveľa strmšie.Aj napriek tomu, že je Frankfurt nad Mohanom podľa medzinárodných štandardov stále relatívne malé mesto, ponuka nehnuteľností je napätá, čiastočne aj preto, že mesto si chce udržať svoj veľký zelený pás lesov a parkov. Schwebel preto čelil sérii kritických otázok od nemeckých novinárov, ktorých zaujímalo, ako príchod ľudí s vysokým príjmom ovplyvní ceny na realitnom trhu.