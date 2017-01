Frankfurtská akciová burza vykročila do nového roku úspešne

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 2. januára (TASR) - Do nového roku vstúpili európske akciové burzy rastom. Hoci bol objem obchodov vo Frankfurte nad Mohanom slabý, DAX, hlavný index nemeckej burzy, vzrástol v prvý pracovný deň roka o 0,9 %. Francúzsky CAC 40 dosiahol prírastok 0,6 %. Burza v Londýne však zostala zatvorená. Sviatkovalo sa aj v Spojených štátoch, kde bol na newyorskej burze NYSE voľný deň.Výrobný sektor v eurozóne dosiahol v decembri vyššiu dynamiku. Najviac posilnil od apríla 2011. Index nákupných manažérov stúpol na 54,9 bodu a medzimesačne vzrástol o 1,2 bodu.Akcioví stratégovia na začiatku roka vyjadrili optimizmus, že burzy dosiahnu tento rok ďalšie prírastky. Analytici U.S. Bank Wealth Management očakávajú vzostup amerického burzového indexu S & P 500 najmenej 7 %. Vlani vzrástol o 9,5 %.V Európe povedie k rastu akciových kurzov oslabenie spoločnej meny a pokračovanie ultravoľnej menovej politiky ECB.Nezodpovedanou otázkou pre tento rok je, či krehký rast konjunktúry na kontinente odolá náporu populistických politikov. Do hlavného prúdu politického zápasu sa dostali vlani a tento rok si svoje šance na účasť v parlamentoch a možno aj vo vládach overia vo voľbách vo Francúzsku, Nemecku a v Holandsku.Európa bude konfrontovaná aj s bankovou krízou v Taliansku. A netreba zabúdať ani na rastúce latentné teroristické hrozby v západnej Európe.Na burzách v Japonsku, Číne, Hongkongu a Singapure sa dnes takisto neobchodovalo.