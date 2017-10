Fraštačania chcú protestovať na vjazde do mesta

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Foto: TASR/Henrich

Hlohovec 25. októbra (TASR) – Čiastočné blokovanie dvoch priechodov na vjazde do Hlohovca pripravujú aktivisti z občianskeho združenia (OZ) Fraštačania na štvrtok (26.10.) o 16.00 h. Chcú ním upozorniť na neúnosnú dopravnú situáciu na jedinom cestnom prístupe zo smeru od Trnavy, ktorý je permanentne preťažený. Kraj, ktorý je vlastníkom komunikácie, podľa aktivistov situáciu nerieši. Mesto žiada o vybudovanie ďalšieho mostného prístupu cez Váh niekoľko rokov.Protestujúci Hlohovčania budú podľa informácií Martiny Kováčovej z OZ zhruba desať až 15 minút prechádzať opakovane cez priechod pred mostom v smere od Trnavy a na kruhovej križovatke v smere na most. V úseku každý deň v raňajšej a predovšetkým popoludňajšej špičke dochádza ku kolónam.dodala Kováčová pre TASR. Prejazd záchranných zložiek nebude, ako uviedla, v danom čase nijako obmedzený. Fraštačania očakávajú účasť najmenej troch desiatok ľudí, no nie je podľa Kováčovej vylúčené na základe ohlasov na sociálnej sieti, že ich počet bude podstatne vyšší.