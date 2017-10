Fraštačania zablokovali vjazd do Hlohovca, upozorňujú na problém

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Hlohovec 26. októbra (TASR) – Na pätnásť minút zablokovali vo štvrtok o 16.00 h premávku na vjazde do Hlohovca pred mostom cez Váh nespokojní obyvatelia mesta. Transparentmi a permanentným prechádzaním po priechode pre chodcov poukazovali na neúnosnú dopravnú situáciu na danom úseku, kde každý deň prichádza ku kolónam a dlhému zdržaniu. Výzvu občianskeho združenia (OZ) Fraštačania zúčastniť sa na proteste vypočuli viac ako tri desiatky ľudí.Hlohovčania sú presvedčení, že stav vyrieši stavba nového mosta a že ten už mohol dávno byť, iba vyšší územný celok v tom nič celé roky nekonal. Podpredseda OZ Rastislav Hauliš povedal, že ich hnevá, že ľudia, ktorí mohli v tomto konať, nekonali. Transparenty protestujúcich niesli nápisy ako VUCka zobuď sa!, Chceme druhý most, VÚC nerieši náš problém, 12 rokov VÚC nepozná Hlohovec.Protest na priechode zapríčinil ešte dlhšie kolóny do Hlohovca a aj v protismere. Vodiči, ktorí dovideli zo svojich áut na začiatok a sledovali protestujúcich, reagovali rôzne. Zväčša pozitívne, ale našli sa aj opačné názory. Hlohovčan Roman je skeptický, čo sa týka riešenia situácie, povedal, že cestu používa dvakrát denne a kolóny sa vytvárajú už aj počas víkendov.dodal. Podporu protestujúcim vyjadrili manželia Petra a Milan.povedala Petra.Most ponad Váh je jediným vjazdom do Hlohovca zo smeru od Trnavy.