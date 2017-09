Frauke Petryová vystúpila z Alternatívy pre Nemecko

Frauke Petryová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. septembra (TASR) - Spolupredsedníčka pravicovopopulistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD) Frauke Petryová oznámila dnes odchod zo svojej strany. Vyvrcholil tak rozkol v tomto politickom subjekte, ktorý sa po nedeľňajších parlamentných voľbách po prvý raz - a hneď ako tretí najsilnejší - dostal do Spolkového snemu (Bundestagu).povedala Petryová v Drážďanoch, pričom presný termín odchodu nešpecifikovala, píše agentúra DPA.Petryová, ktorá v Sasku získala individuálny poslanecký mandát, v pondelok na tlačovej konferencii s volebnými lídrami strany Alice Weidelovou a Alexandrom Gaulandom najskôr vyjadrila radosť nad úspešným volebným výsledkom, avšak potom sa pozastavila nad "scestnými postojmi" niektorých straníckych kolegov a slovne na nich zaútočila.Napokon odišla z tlačovej konferencie s tým, že sa nechce stať súčasťou poslaneckej frakcie AfD a bude "zatiaľ" pôsobiť ako nezaradená poslankyňa Spolkového snemu.Novozvolení poslanci zo všetkých šiestich nemeckých strán, ktoré sa po víkende dostali do parlamentu, sa dnes stretli na prvých zasadnutiach svojich poslaneckých klubov. Poslanci sa dohadujú o nových stratégiách a možných spojenectvách.Agentúra DPA upozornila, že Nemecko čakajú náročné koaličné rokovania. Do parlamentu sa totiž dostal rekordný počet strán a problematicky vnímaní nacionalisti z AfD majú až 90 poslaneckých mandátov.Vládnuca strana kancelárky Angely Merkelovej CDU síce vo voľbách zvíťazila, výrazne si však pohoršila a pre svoje vládnutie si bude musieť získať podporu spojencov. Do úvahy prichádza pokračovanie veľkej koalície CDU/CSU so socialistami z SPD. Druhou verziou môže byť tzv. jamajská koalícia CDU/CSU, liberálnej FDP a Zelených.